Экономика
13:17, 23 декабря 2025Экономика

В России выделят новые субсидии на поддержку экспортеров

На поддержку экспортеров направят 2 млрд рублей из резервного фонда кабмина
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Кабмин дополнительно направит более 2 миллиардов рублей на субсидирование льготного кредитования для промышленных экспортеров. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Согласно постановлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, средства для этих целей будут выделены из резервного фонда кабмина. Указанная сумма позволит бизнесу компенсировать часть процентных ставок по экспортным кредитам, а также какую-то часть страховой премии по их страховым договорам.

Помощь будет направлена промышленным компаниям, не связанным с добычей сырья и энергетическими ресурсами, уточняется в сообщении. Дополнительную поддержку намерены оказать также экспортно-ориентированным промышленным производствам: планируется, что это поможет компаниям нарастить поставки своих товаров на внешние рынки.

Ранее стало известно, что российские экспортеры в ноябре снизили продажу валюты на 17 процентов. В прошлом месяце, по данным ЦБ, чистые продажи валюты 29 крупнейшими компаниями уменьшились до 6,9 млрд (такие цифры ранее наблюдались в середине года). Аналитики связали это с падением цен на нефть.

