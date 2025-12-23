В российском регионе четыре мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ

Гладков: Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ

Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

В городе Грайвороне двое мужчин получили минно-взрывную травму из-за детонации FPV-беспилотника. Также в ходе удара был поврежден коммерческий объект и пять автомобилей.

Еще два человека пострадали в населенных пунктах Красный Пахарь и Беленькое. Там также наблюдалась активность украинских беспилотников. Все пострадавшие находятся в медицинских учреждениях.

По данным Минобороны, в ночь на 23 декабря над российскими регионами сбили почти три десятка беспилотников.