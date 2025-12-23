В российском регионе затопило трассу

В Бурятии затопило участок трассы из-за выхода наледных вод

На участке трассы Северобайкальск — Таксимо начались экстренные работы по ликвидации подтопления. В связи с инцидентом было ограничено движение, о чем сообщается в Telegram-канале ГБУ «Дороги Бурятии».

Как уточняется, движение временно прекращено на 329 км автодороги. Специалисты развернули аварийно-восстановительные работы, чтобы устранить последствия и восстановить бесперебойное движение. Рабочие задействовали спецтехнику: автогрейдер, три самосвала и фронтальный погрузчик. Работы ведутся бесперебойно в круглосуточном режиме.

«Сейчас наша основная задача отвести воду с проезжей части, очистить дорожное полотно и обеспечить безопасный проезд», — рассказал руководитель ГБУ «Дороги Бурятии» Александр Прокофьев.

Сейчас проезд возможен только для спецтехники, которая задействована на восстановительных работах. Автолюбителям рекомендовали воздержаться от поездки в данном направлении.

