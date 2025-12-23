Экс-разведчик Риттер: «Орешник» стал символом военного превосходства РФ

Комплекс с баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник» стал настоящим символом политического, технического и военного превосходства России на мировой арене. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для портала Substack.

Он отметил, что гиперзвуковая ракета возникла «из пепла ныне несуществующего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)». «Орешник — это разрыв с прошлым, символ нового начала, основанного на перспективах реализации прежнего потенциала, который был подорван превратностями истории», — написал Риттер.

Ранее в декабре журнал Military Watch Magazine писал, что БРСД «Орешник» позволит нанести противнику неприемлемый ущерб в случае прямого столкновения с Западом. м\Автор подчеркнул, что «Орешник» считается системой, которая может изменить баланс сил в Европе.