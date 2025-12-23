В США назвали способ заставить Украину пойти на уступки

RS: США надеются, что гарантии безопасности убедят Украину пойти на уступки

Соединенные Штаты Америки надеются, что обещания гарантий безопасности убедят Украину пойти на уступки. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft (RS).

«Белый дом считает, что наконец-то нашел способ разрешить конфликт на Украине. Его формула, по-видимому, проста: земля в обмен на гарантии безопасности», — говорится в статье.

Как отмечается в публикации, Вашингтон продолжает призывать Киев отказаться от части Донецкой народной республики (ДНР), заявляя, что эти территории все равно будут потеряны в пользу России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США дадут гарантии безопасности, но часть из них решат не обнародовать. По его словам, документ должен содержать закрытые приложения и детали поддержки украинской армии.