03:45, 23 декабря 2025Интернет и СМИ

В США назвали способ заставить Украину пойти на уступки

RS: США надеются, что гарантии безопасности убедят Украину пойти на уступки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Соединенные Штаты Америки надеются, что обещания гарантий безопасности убедят Украину пойти на уступки. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft (RS).

«Белый дом считает, что наконец-то нашел способ разрешить конфликт на Украине. Его формула, по-видимому, проста: земля в обмен на гарантии безопасности», — говорится в статье.

Как отмечается в публикации, Вашингтон продолжает призывать Киев отказаться от части Донецкой народной республики (ДНР), заявляя, что эти территории все равно будут потеряны в пользу России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США дадут гарантии безопасности, но часть из них решат не обнародовать. По его словам, документ должен содержать закрытые приложения и детали поддержки украинской армии.

