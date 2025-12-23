Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:51, 23 декабря 2025Мир

В Турции рассказали о выборе США между Россией и Европой

Аналитик Кескин: США стремятся к сближению с Россией вместо Европы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы в Турции

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа хочет сближения с Россией, параллельно отдаляясь от Европы. О выборе Вашингтона рассказал турецкий исследователь американской политики Нихат Кескин в интервью РИА Новости.

«Вашингтон ускоренно отдаляется от Европы, параллельно выстраивая ограниченное сближение с Москвой и наращивая поддержку Израиля», — сказал он.

По мнению аналитика, руководство Европейского союза (ЕС) в это же время все сильнее отрывается от собственных обществ в угоду «интересам мирового капитала», стремясь продлить конфликт на Украине любой ценой.

Ранее о «разводе» Европы и США заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, это стало очевидно после публикации новой стратегии национальной безопасности Штатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил о готовящемся массированном ударе по Украине. Когда, по его мнению, может начаться налет?

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Раскрыт секрет мощных и быстрых фрикций порноактеров

    Россиян предупредили о росте популярности мошеннической схемы с «вернувшимися брендами»

    Повседневная привычка оказалась связана с повышенным риском развития рака

    Врач раскрыла признаки «кортизолового» лица у россиян

    Оставленные матерью без еды дети из Норильска привыкли «не есть по несколько дней»

    Украинцев оставили без новогодних праздников

    Появились подробности атаки на Ростовскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok