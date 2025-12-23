Реклама

14:07, 23 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали слова Вэнса о неуверенности в мире на Украине

Депутат Журова: Сомнения Вэнса в мире на Украине сложно комментировать
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Сомнения вице-президента США Джея Ди Вэнса в скором достижении мира на Украине сложно комментировать, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Своей оценкой она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее Вэнс заявил о своей неуверенности в скором наступлении мира на Украине. Политик подчеркнул, что основной проблемой на переговорах стал вопрос территорий.

«Мы же не внутри переговоров, не знаем, о чем они говорят с Украиной в ходе этих консультаций. Они же в Майами были, а не в России. Свои какие-то интересы Европа высказывает, и Украина, понятно, и они там, эти консультации проводя, может быть, что-то знают. Мы пока в любом случае терпеливо наблюдаем за этим, ждем, когда какая-то предварительная версия этого мирного плана будет согласована и нам предложена. Пока нет смысла даже его комментировать и комментировать, есть ли там подвижки или нет. Они там должны все эти консультации сами провести», — высказалась депутат.

21 декабря в Майами прошли переговоры между американскими и российскими представителями по мирному урегулированию на Украине. На них прилетел специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев. Встреча прошла в два раунда.

