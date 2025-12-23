Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил уважение вице-президенту США Джэй Ди Вэнсу после его слов о том, что помощь пожилым американцам важнее поддержки Украины. Свое мнение он высказал в соцсети X.
«И никаких этих фальшивых нравоучений от тех, кто пытаются внушить нам, будто продвижение войны и коррупции — это якобы "добро"», — написал Филиппо.
Он отметил, что выступление Вэнса помогло правильно расставить приоритеты.
Ранее американский вице-президент заявил, что судьба пожилых американцев важнее помощи Киеву. Он подчеркнул, что Вашингтон считает необходимым «отдать им дань уважения, а не отправлять все их средства на Украину».