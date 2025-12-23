Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:34, 23 декабря 2025Силовые структуры

ВСУ расстреляли российского пленного за слова о борьбе с нацизмом на Украине

Боец ВСУ расстрелял российского пленного, поддержавшего проведение СВО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Stringer / Reuters

Российские следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с военнопленным в отношении солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Петракова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе 2025 года Петраков в составе войсковой части А-7036 вел бой в населенном пункте Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР). В подвале частного дома он взял в плен российского военнослужащего, оставшегося без оружия и средств бронезащиты. В разговоре пленный сообщил, что полностью поддерживает проведение специальной военной операции (СВО) и пришел освобождать Украину от нацизма. Солдат ВСУ поднял автомат и открыл огонь.

В результате стрельбы с близкого расстояния, взятый в плен российский солдат получил ранения не совместимые с жизнью. 15 августа уже сам Петраков принял решение сдаться в плен российским военнослужащим.

Ранее сообщалось, что украинский солдат расправился с крикнувшими «Слава России» военнопленными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Учительницу, обвиненную в совращении 12-летних учеников, могут отпустить на свободу. В ее деле появился неожиданный поворот

    Россияне внезапно начали слепнуть. Что это за состояние и как себе помочь

    Мобильный интернет могут отключить в любой момент. Проверьте, готовы ли вы к этому

    Москвичи массово расхотели покупать один тип жилья

    Курс доллара снизился

    Версию об очереди из желающих вернуться в Россию компаний опровергли

    Российский школьник упал с горки и получил тяжелую травму

    Трамп созвонился с лидером постсоветской страны для обсуждения Украины

    В Москве стрела строительного крана рухнула на мужчину

    Пригожин рассказал о жертвах в браке с Валерией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok