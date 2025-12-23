ВСУ расстреляли российского пленного за слова о борьбе с нацизмом на Украине

Боец ВСУ расстрелял российского пленного, поддержавшего проведение СВО

Российские следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с военнопленным в отношении солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Петракова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе 2025 года Петраков в составе войсковой части А-7036 вел бой в населенном пункте Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР). В подвале частного дома он взял в плен российского военнослужащего, оставшегося без оружия и средств бронезащиты. В разговоре пленный сообщил, что полностью поддерживает проведение специальной военной операции (СВО) и пришел освобождать Украину от нацизма. Солдат ВСУ поднял автомат и открыл огонь.

В результате стрельбы с близкого расстояния, взятый в плен российский солдат получил ранения не совместимые с жизнью. 15 августа уже сам Петраков принял решение сдаться в плен российским военнослужащим.

Ранее сообщалось, что украинский солдат расправился с крикнувшими «Слава России» военнопленными.