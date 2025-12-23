Юноша организовал расправу над родителями ради наследства

В США юноша нанял друга убить своих родителей

В штате Нью-Мексико, США, полиция арестовала 19-летнего Даррена Муньоса, который организовал расправу над родителями ради наследства. Как пишет People, для этого он нанял своего друга.

Полиция приехала к дому семьи Муньос 15 декабря после сообщения о краже со взломом. Там офицеры встретили Даннера, который заявил, что у него, его отца Оскара и мачехи Дины все в порядке. Сотрудники полиции заподозрили неладное и попросили юношу провести их к родителям. Сначала он отказывался сделать это, утверждая, что Дина и Оскар спят голыми, и он не хочет их смущать. Но полицейские добились своего.

Даррен провел их внутрь дома и зашел в комнату родителей первым. Когда он вышел, его руки были в крови. В спальне сотрудники полиции обнаружили мужчину и женщину с огнестрельными ранениями.

Юноша заявил, что в день трагедии был дома с девушкой. Они легли спать и проснулись посреди ночи от шума. На допросе он заявил, что несмотря на это не стал звонить в 911, хотя именно от него поступил звонок о краже. Позднее он признался в обмане.

В ходе расследования выяснилось, что Даррен давно планировал расправиться с Оскаром и Диной: он хотел унаследовать их деньги и магазин отца. Помочь ему вызвались его друзья. Юноша попросил своего друга, 18-летнего Хулио Замора, инсценировать ограбление.

Согласно их плану, Хулио должен был проникнуть в дом Муньосов через гараж и расправиться с Диной и Оскаром, пока они спят. За это Даррен обещал заплатить ему деньгами из наследства. Об этом заговоре знала и девушка юноши.

Хулио и Даррена арестовали. Они ожидают суда.

