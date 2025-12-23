Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:21, 23 декабря 2025Наука и техника

Запуск первой частной космической южнокорейской ракеты закончился аномалией

Первая коммерческая южнокорейская ракета «Ханбит-Нано» разбилась при запуске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Innospace / Reutres

Первая коммерческая южнокорейская ракета «Ханбит-Нано» разбилась при запуске. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на компанию.

Носитель с ракетой стартовал с космодрома Алкантара в Бразилии во вторник, 23 декабря, в 10:13 по местному времени. Однако вскоре после этого во время трансляции была замечена аномалия, а стрим был приостановлен. Крушение произошло из-за неисправности спустя 30 секунд после старта.

Уточняется, что ракета упала на землю в безопасном месте. Сообщений о жертвах или дополнительном ущербе не поступало.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен сообщил, что страна планирует войти в пятерку космических держав мира. Он пообещал, что власти продолжат улучшать жизни сограждан с помощью науки и технологий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Летчик-герой Украины был уничтожен российской «Геранью» в воздухе. Как это стало возможным?

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    На США обрушилось мощное наводнение

    Россиянка ответила перед судом за вывешенный за окном флаг

    Российские промышленники пожаловались на высокую ключевую ставку

    Сбылось предупреждение Зеленского о массированных ударах

    Минобороны России захотели дать новое полномочие

    Российские рыбаки ушли на машине под лед

    Глава МИД Германии назвал условия территориальных уступок Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok