Запуск первой частной космической южнокорейской ракеты закончился аномалией

Первая коммерческая южнокорейская ракета «Ханбит-Нано» разбилась при запуске. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на компанию.

Носитель с ракетой стартовал с космодрома Алкантара в Бразилии во вторник, 23 декабря, в 10:13 по местному времени. Однако вскоре после этого во время трансляции была замечена аномалия, а стрим был приостановлен. Крушение произошло из-за неисправности спустя 30 секунд после старта.

Уточняется, что ракета упала на землю в безопасном месте. Сообщений о жертвах или дополнительном ущербе не поступало.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен сообщил, что страна планирует войти в пятерку космических держав мира. Он пообещал, что власти продолжат улучшать жизни сограждан с помощью науки и технологий.