Желание заполучить миллионы при помощи угроз обернулось для россиян уголовным делом

В Домодедово полиция задержала 2 мужчин, вымогавших у знакомого 2,7 млн рублей

В подмосковном Домодедово полиция задержала двоих местных жителей 35 и 39 лет, один из которых ранее судим, за вымогательство у знакомого 2,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в подмосковном ГУ МВД.

В отношении мужчин следователи возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Они арестованы.

По версии следствия, злоумышленники в течение трех месяцев угрожали физической расправой знакомому и членам его семьи. Угрозы поступали как в мессенджерах, так и при личных встречах. Испугавшись за безопасность близких, мужчина передал вымогателям более 2,7 миллиона рублей, а затем обратился в правоохранительные органы.

Ранее в Приморье осудили участника ОПГ за вымогательство.