Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:16, 23 декабря 2025Силовые структуры

Желание заполучить миллионы при помощи угроз обернулось для россиян уголовным делом

В Домодедово полиция задержала 2 мужчин, вымогавших у знакомого 2,7 млн рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Пресс-служба Уральского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации

В подмосковном Домодедово полиция задержала двоих местных жителей 35 и 39 лет, один из которых ранее судим, за вымогательство у знакомого 2,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в подмосковном ГУ МВД.

В отношении мужчин следователи возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Они арестованы.

По версии следствия, злоумышленники в течение трех месяцев угрожали физической расправой знакомому и членам его семьи. Угрозы поступали как в мессенджерах, так и при личных встречах. Испугавшись за безопасность близких, мужчина передал вымогателям более 2,7 миллиона рублей, а затем обратился в правоохранительные органы.

Ранее в Приморье осудили участника ОПГ за вымогательство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Массированный удар, предсказанный Зеленским, нанесен по территории Украины. В стране повсеместно отключают воду и электроэнергию

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Женщина завела второго мужа и год тайно ездила к нему каждый день

    Российского бойца исключили из ростера UFC после семи боев без поражений

    В Европарламенте осудили подход Мерца к Украине

    Трамп посоветовал иностранному лидеру быть осторожным

    Москвич пришел на тренировку в фитнес-клуб и не выжил

    Российские концерны стали теснить китайские в сегменте грузовиков

    Стали известны подробности комбинированного удара по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok