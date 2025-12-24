Реклама

19:08, 24 декабря 2025Бывший СССР

Алиев рассказал о введении санкций в отношении соседней страны

Алиев: Армения могла бы прекратить контроль над Карабахом, если бы были санкции
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Армения могла бы прекратить контроль над Нагорным Карабахом (армянское название — Арцах), если бы были введены санкции против нее в период Первой карабахской войны в 1990-е. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Minval в своем Telegram-канале.

«Если бы против такой маленькой и небогатой, можно сказать, бедной страны, как Армения, были введены санкции, то она, конечно же, прекратила бы оккупацию», — заявил азербайджанский лидер.

Алиев отметил, что «некоторые бесплатно» предоставляли Еревану оружие на миллиарды долларов, не уточняя, кого именно он имел в виду. Президент Азербайджана также заметил, что международные организации не реализовали ни одного правильного шага в период конфликта.

4 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что потенциальное возвращение армян в Нагорный Карабах усилило бы напряженность в регионе и стало бы угрозой достигнутому миру между Баку и Ереваном. Он назвал такой вопрос «опасным».

