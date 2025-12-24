Реклама

06:18, 24 декабря 2025Россия

Два взрыва прогремели в российском городе

Два взрыва прогремели в Уссурийске из-за сварочного оборудования
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Два взрыва прогремели в Уссурийске Приморского края из-за сварочного оборудования. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что район перекрыт. Взрыв прозвучал в районе Западного. По словам очевидцев, полиция массово останавливала и досматривала машины, спецслужбы заблокировали дорогу. На месте работали силовики и пожарные.

По официальной версии, на месте вспыхнуло оборудование.

Ранее стало известно, что несколько взрывов прогремело на месте, где ранее на парковке взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. Жители столичного Орехово-Борисово сообщили, что слышали минимум два громких звука на улице Елецкая.

