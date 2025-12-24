Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:34, 24 декабря 2025Бывший СССР

Эстонцы начали скупать горошек и майонез на фоне слухов о запрете оливье

Postimees: Эстонцы скупают горошек и майонез на фоне слухов о запрете оливье
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

Эстонцы начали скупать майонез и консервированный горошек на фоне слухов, что власти хотят ввести запрет на приготовление салата оливье. Об этом пишет издание Postimees.

По данным издания, в соцсетях начала активно распространяться информация, что депутаты Рийгикогу планируют ввести штрафы за приготовление «советских» блюд в рамках кампании по избавлению от наследия СССР. Однако официальных заявлений и зарегистрированных законопроектов по этому вопросу не было, новость оказалась фейком.

Однако жители Эстонии поверили в слух, в результате в ряде магазинов фиксируется повышенный спрос на ингредиенты для салата оливье, продуктов для его приготовления на полках торговых точек стало заметно меньше.

По словам экспертов, такие вбросы нередко учащаются перед праздниками, когда чувствительность общества к теме традиций усиливается.

Ранее россиянам назвали безопасную для здоровья порцию оливье, которая позволит получить удовольствие от вкуса, но не перегрузить организм катастрофически.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На месте гибели генерала Сарварова снова взорвался автомобиль. Двое сотрудников ДПС скончались. Что известно на данный момент?

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    МИД России назвало имя нового посла по особым поручениям

    Бойцы ВСУ пожаловались на невозможность скрыться от ударов ВС России

    На Западе уличили Зеленского в одном действии после коррупционного скандала

    Эстонцы начали скупать горошек и майонез на фоне слухов о запрете оливье

    В МИД России назвали условие справедливых выборов на Украине

    Иностранные компании захотели вернуться в Россию

    Специалисты с собаками обследовали место взрыва на юге Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok