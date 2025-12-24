Эстонцы начали скупать горошек и майонез на фоне слухов о запрете оливье

Эстонцы начали скупать майонез и консервированный горошек на фоне слухов, что власти хотят ввести запрет на приготовление салата оливье. Об этом пишет издание Postimees.

По данным издания, в соцсетях начала активно распространяться информация, что депутаты Рийгикогу планируют ввести штрафы за приготовление «советских» блюд в рамках кампании по избавлению от наследия СССР. Однако официальных заявлений и зарегистрированных законопроектов по этому вопросу не было, новость оказалась фейком.

Однако жители Эстонии поверили в слух, в результате в ряде магазинов фиксируется повышенный спрос на ингредиенты для салата оливье, продуктов для его приготовления на полках торговых точек стало заметно меньше.

По словам экспертов, такие вбросы нередко учащаются перед праздниками, когда чувствительность общества к теме традиций усиливается.

