Глава Генштаба Ливии перед катастрофой встретился с одним политиком

Глава Генштаба Ливии перед авиакатастрофой встретился с турецким министром

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер днем во вторник, 23 декабря, принял начальника Генштаба Ливии генерала Мухаммеда аль-Хаддада. Встреча, согласно публикациям пресс-службы Минобороны Турции в соцсети Х, прошла за несколько часов до авиакатастрофы.

Как уточняется, на приеме также присутствовали начальник турецкого Генштаба генерал Сельчук Байрактароглу и командующий сухопутными войсками страны генерал Метин Токель.

Сам аль-Хаддада прибыл в Анкару по приглашению Байрактароглу.

Ранее стало известно, что власти Ливии официально объявили трехдневный траур после крушения частного самолета с начальником Генерального штаба армии генерала Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих на борту.

Воздушное судно исчезло с радаров после вылета из международного аэропорта Анкары Эсенбога, где ливийская делегация была с официальным визитом. А позже прозвучал мощный взрыв.

Также ранее сообщалось, что причиной крушения бизнес-джета в Турции, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии, могла стать техническая неисправность.