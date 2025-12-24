Названы преимущества самого дешевого iPhone 17

GSMArena: iPhone 17 оказался не сильно хуже 17 Pro, но заметно дешевле

Специалисты издания GSMArena назвали преимущество базового iPhone 17. Материал доступен на сайте медиа.

Журналисты сравнили iPhone 17 и 17 Pro, которые стоят 800 и 1100 долларов (63 тысячи и 86 тысяч рублей) соответственно. Авторы пришли к выводу, что в этом году разница в технологиях, функциях и скорости между стартовым и флагманским смартфонами Apple была минимальной, и базовый телефон оказался не сильно хуже премиального.

В материале говорится, что iPhone 17 получил корпус из стекла и алюминия, тогда как корпус 17 Pro почти полностью изготовлен из алюминия. У девайсов, один из которого заметно дешевле другого, одинаковый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED на 6,3 дюйма и сопоставимое время работы на одной зарядке.

Смартфон iPhone 17 получил чип A19, тогда как 17 Pro — A19 Pro. Последний имеет дополнительное графическое ядро, которое дает преимущество в играх. «Но в повседневном использовании оба телефона одинаково быстры, плавны и энергоэффективны», — заметили журналисты. Камеры обоих гаджетов снимают на хорошем уровне, однако продвинутая система 17 Pro дает больше возможностей для настройки.

«Нечасто бывает, чтобы базовая версия iPhone от Apple настолько близка к своему Pro-аналогу», — подытожили журналисты медиа. По их словам, iPhone 17 Pro стоит переплаты, однако имеет небольшой отрыв от базового смартфона по функциональности.

Ранее источники издания 9to5Mac заявили, что умные очки, которые называют важнейшим продуктом Apple, выйдут до конца 2026 года.