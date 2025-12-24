Мать избитой Костылевой ответила Плющенко про ежегодные траты на дочь

Мать фигуристки Костылевой заявила, что Плющенко не тратил на дочь 5 миллионов

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров в женском одиночном катании Елены Костылевой, в своем Telegram-канале ответила двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко про ежегодные траты на дочь.

Костылева заявила, что Плющенко не тратил на дочь пять миллионов, и рассказала, что в текущем сезоне тренировки сводились к двум общим льдам в неделю и редким дополнительным занятиям, а индивидуальных подкатов было крайне мало. По словам матери, программы так и не начали отрабатывать.

Ранее Плющенко назвал ежегодную сумму затрат на Костылеву. Он рассказал, что на Костылеву уходило 5 миллионов рублей в год из бюджета академии «Ангелы Плющенко», подчеркнув, что фактически это были деньги из семейного бюджета с Яной Рудковской.

21 декабря Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с 14-летней Костылевой. Специалист отметил, что он вместе с командой боролся за фигуристку до конца. Мать Елены Костылевой Ирина, которую Плющенко и его жена Яна Рудковская обвиняли в избиении спортсменки, рассказала, что ее дочь живет и тренируется под руководством другого тренера в Москве.