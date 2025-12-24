Медведев назвал главную задачу на 2026 год

Медведев: Комплектование войск беспилотных систем станет главной задачей в 2026

Комплектование войск беспилотных систем Вооруженных сил России станет главной задачей в 2026 году. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем канале в MАХ.

Политик также уточнил, что это будет одним, но не единственным приоритетом в грядущем году.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил о том, что в зоне специальной военной операции есть нехватка тяжелых беспилотных летательных аппаратов. Проблема на данный момент решается.

Он также отметил, что вопросом тяжелых беспилотников занимается Министерство обороны, в частности, лично глава ведомства Андрей Белоусов. Благодаря этому ситуация в этой сфере кардинально изменилась, добавил Путин.