Россия
04:39, 24 декабря 2025Россия

МИД России назвало имя нового посла по особым поручениям

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: МИД России / mid.ru

Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации назначило нового посла по особым поручениям для подготовки участия страны в конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2026 году — им стал Андрей Белоусов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Приказ был подписан от 9 декабря текущего года.

На сайте МИД отмечается, что Белоусов на государственной службе находится с 1997 года и за это время занимал различные должности в центральном аппарате Министерства и за рубежом.

Кроме того, с декабря 2021 года имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Владеет английским и немецким языками.

Андрей Белоусов награжден благодарностью президента России, нагрудным знаком «За отличие» МИД России, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени, а также почетной грамотой президента России.

Ранее посол МИД России Родион Мирошник назвал условие справедливых выборов на Украине.

