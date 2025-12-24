На Западе уличили Зеленского в одном действии после коррупционного скандала

SC: Зеленский увеличил число поездок за Запад из-за давления по переговорам

Под давлением возможных мирных переговоров украинский лидер Владимир Зеленский увеличил количество поездок к западным союзникам. Об этом написало издание Strategic Culture (SC).

«Киевский режим превратился в театр теней. Его глава, чей мандат уже истек, может пасть в любой момент, а его главный переговорщик больше не осмеливается возвращаться в страну», — говорится в статье.

Как указали журналисты, после масштабного коррупционного скандала на Украине и краха окружения Зеленского становится все сложнее утверждать, что глава киевского режима не был основным получателем выгоды этих схем.

Ранее британские СМИ написали, что кумовство и коррупция грозят украинскому лидеру Владимиру Зеленскому катастрофой как в политическом, так и в военном плане.

21 декабря Владимир Зеленский в очередном видеообращении сообщил, что в ближайшее время планирует уволить нескольких глав областных администраций.