Назван размер прожиточного минимума в 2026 году

Экономика
02:29, 24 декабря 2025Экономика

Балынин: Размер прожиточного минимума в 2026 году составит 18 939 рублей
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Global Look Press

Размер прожиточного минимума в 2026 году в России составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения он будет немного выше — 20 644 рубля. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Дле пенсионеров же сумма прожиточного минимума будет равняться 16 288 рублям, а для детей — 18 371 рублю.

Кроме того, Балынин отметил, что в регионах страны размеры прожиточных минимумов на душу населения и по основным социально-демографическим группам устанавливаются высшими исполнительными органами с учетом мнения региональной комиссии.

Ранее жителям России назвали минимальный размер пенсии по старости, а также предупредили о риске повышения пенсионного возраста в обозримом будущем.

