Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:07, 24 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Атаку ВСУ на отдаленный от Украины на 1000 километров регион России объяснили

Военный эксперт Корнев: БПЛА ВСУ могли достичь Оренбургской области с Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли достичь Оренбургской области с территории соседней страны, рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев. Атаку на отдаленный на 1000 километров регион России он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны сообщили, что за утро 24 декабря в небе над Оренбургской областью было сбито шесть дронов ВСУ. При этом самая западная точка региона находится примерно в 1000 километров от линии фронта в зоне проведения спецоперации.

«Не секрет и достаточно давно, уже несколько месяцев, как беспилотники, которые применяют ВСУ, имеют дальность действия 1500, 1600, 2000 километров, поэтому технически это возможно, к сожалению. То есть они могут долетать с территории Украины достаточно глубоко по российской территории, например, могут поражать объекты на всем Кольском полуострове, на Урале, в Оренбургской области», — поделился эксперт.

По словам Корнева, про это знают и в Минобороны, и региональные власти. Принято множество самых разных мер для того, чтобы защитить предприятия, которые могут стать целями, добавил он.

Утром 24 декабря также были сбиты три беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают представители экстренных служб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Между молотом и наковальней». Почему Черногорию вынуждают отказаться от туристов из России, которых обожают в этой стране?

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российский миллиардер предлагает женщинам рожать от него. Дети смогут претендовать на его наследство

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов от 999 рублей

    Москвичам рассказали о погоде на Новый год

    Россияне задолжали по ипотеке десятки триллионов рублей

    Пропавшая во время урагана кошка воссоединилась с хозяевами спустя 443 дня

    Российский посол назвал Зеленского «маленьким врунчиком»

    Военкор Коц раскритиковал украинский план Зеленского по урегулированию

    Фигуры Деда Мороза и Снегурочки разозлили жителей одного города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok