Атаку ВСУ на отдаленный от Украины на 1000 километров регион России объяснили

Военный эксперт Корнев: БПЛА ВСУ могли достичь Оренбургской области с Украины

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли достичь Оренбургской области с территории соседней страны, рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев. Атаку на отдаленный на 1000 километров регион России он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны сообщили, что за утро 24 декабря в небе над Оренбургской областью было сбито шесть дронов ВСУ. При этом самая западная точка региона находится примерно в 1000 километров от линии фронта в зоне проведения спецоперации.

«Не секрет и достаточно давно, уже несколько месяцев, как беспилотники, которые применяют ВСУ, имеют дальность действия 1500, 1600, 2000 километров, поэтому технически это возможно, к сожалению. То есть они могут долетать с территории Украины достаточно глубоко по российской территории, например, могут поражать объекты на всем Кольском полуострове, на Урале, в Оренбургской области», — поделился эксперт.

По словам Корнева, про это знают и в Минобороны, и региональные власти. Принято множество самых разных мер для того, чтобы защитить предприятия, которые могут стать целями, добавил он.

Утром 24 декабря также были сбиты три беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают представители экстренных служб.

