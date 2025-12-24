Реклама

18:18, 24 декабря 2025

Оценены шансы Дзюбы побить рекорд Кержакова по голам за сборную России

Букмекеры оценили шансы Дзюбы побить рекорд Кержакова по голам в 58 процентов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Букмекеры оценили шансы нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы повторить рекорд бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова по количеству голов за карьеру в сборной России. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики оценили шансы Дзюбы на лидерство в 58 процентов, учитывая его текущую форму и меньшее количество матчей за сборную (56).

Дзюба забил 31-й мяч за национальную команду в марте 2025 года в матче против Гренады (5:0), обойдя Кержакова, у которого было 30 голов в 91 игре. Однако Международная федерация футбола (ФИФА) недавно подтвердила авторство гола Кержакова в товарищеском матче с Германией (2005 год), ранее приписанного Андрею Аршавину, что уравняло показатели — по 31 голу у обоих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
