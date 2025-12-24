Оценены шансы избавиться от похмелья в сауне

Профессор Тейлор: Пробежка или посещение сауны не помогут избавиться от похмелья

Пробежка или посещение сауны после употребления спиртного не являются эффективным вариантом алкогольного детокса, рассказал профессор анатомии Адам Тейлор. Шансы избавиться от похмелья при помощи этих популярных в народе методов он оценил в беседе с The Guardian.

По словам Тейлора, токсичные вещества, содержащиеся в алкоголе, расщепляют печень, затем они отфильтровываются из крови и выводятся с мочой или калом. Назначение же пота — не выводить токсины, а регулировать температуру тела или сигнализировать о стрессе или страхе. «Пробежка или посещение сауны после ночной попойки не уменьшат количество токсинов в организме, образовавшихся в результате метаболизма этанола, и не снизят уровень алкоголя в крови», — подчеркнул ученый.

Профессор объяснил, что посещение тренажерного зала или сауны приносит удовольствие во время похмелья лишь потому, что эти виды активности повышают уровень гормонов хорошего настроения — эндорфинов — и снижают уровень кортизола, вызывающего чувство тревоги.

Кроме того, спорт и сауна улучшают кровообращение, расслабляют напряженные мышцы и стимулируют нервную систему, продолжил Тейлор. Таким образом, подобные активности борются с симптомами, а не ускоряют детоксикацию. При этом если человек, испытывающий похмелье, усиленно потеет, он должен обеспечить себе дополнительную гидратацию, чтобы избежать сильного обезвоживания.

Ранее врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Василиса Непомнящих развеяла популярный миф о предотвращении похмелья. По ее словам, съеденное натощак сливочное масло не спасает от головной боли на следующий после застолья день.