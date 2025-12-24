Реклама

Российский пленный пообещал Зеленскому теплую встречу в Москве

Пленный офицер ВС РФ Скворцов пообещал Зеленскому теплую встречу в Москве
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало воспользоваться приглашением российского лидера Владимира Путина и приехать в Москву для переговоров. Теплый прием в российской столице политику пообещал пленный офицер Вооруженных сил (ВС) РФ Александр Скворцов в разговоре с «РБК-Украина».

«Ваш Зеленский может это остановить. Пойти просто на беседу. (...) Я вам так скажу — если Зеленский согласится и приедет в Москву, его там очень хорошо и тепло встретят. Поверьте», — сказал он.

Как утверждает издание, российский военнослужащий попал в плен во время боев в Угледаре. Утверждается, что он участвовал в боевых действиях с октября 2022-го по январь 2023 года.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который разрабатывался в ходе встреч с представителями США. По его словам, он включает в себя 20 пунктов, в числе которых предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, соглашение Москвы и Киева о ненападении, увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мирное время до 800 тысяч человек, обмен пленными в формате «все на всех» и проведение выборов в стране.

