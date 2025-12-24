Реклама

22:09, 24 декабря 2025Интернет и СМИ

Раскрыты последствия потери Северска для Украины

NYT: Отступление ВСУ из Северска ухудшило позицию Украины на переговорах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Северска в Донецкой народной республике (ДНР) значительно ухудшило переговорную позицию Украины. Об этом написало издание The New York Times.

Журналисты подчеркнули, что город выступал опорным пунктом в подконтрольной ВСУ части ДНР.

«Украина заявила во вторник, что ее войска оставили Северск <…>, что еще больше осложнит позицию Киева на продолжающихся мирных переговорах с Россией», — отмечается в публикации.

По данным NYT, наступление российских военных только усиливается. Ожидается, что уход СУ из Северска облегчит взятие под контроль Россией Славянска и Краматорска.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска взяли Северск под полный контроль. Он объяснил, что населенный пункт открывает путь к Славянску, главному укрепрайону ВСУ в Донбассе.

