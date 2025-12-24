Россиянам дали совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа

Врач Ярцева посоветовала больше спать при гонгконгском гриппе

Гонконгский грипп следует лечить противовирусным средством, а для облегчения симптомов нужно находиться дома и как можно больше спать. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Для лечения гонконгского гриппа она посоветовала начать прием противовирусного препарата. Для облегчения симптомов необходимо принимать жаропонижающие или обезболивающие, пить много воды и как можно больше лежать, посоветовала врач.

Она отметила, что гонконгский грипп протекает по-разному — у кого-то больше кашель, у кого-то гайморит, бывают осложнения в виде диареи или рвоты. Если основной вред от гриппа приходится на горло, то следует его полоскать, добавила специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что на новогодних праздниках ожидается рост заболеваемости гонконгским гриппом.

Директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Светлана Вахрушева сообщала, что гонконгский грипп можно определить по стремительному началу инфекции (высокая температура и озноб). Она отметила, что симптомы гонконгского гриппа принципиально не отличаются от других видов гриппа. Могут наблюдаться сильная головная боль, болезненность во время движения глаз и сухой кашель.