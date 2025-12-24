Россияне разбили игрушки с центральной новогодней елки города и попали на видео

В Тамбове компания молодых людей разбила игрушки с центральной новогодней елки

В Тамбове компания молодых людей разбила игрушки с центральной новогодней елки. Момент порчи украшений попал на видео, которое опубликовало управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 декабря. На кадрах с камер наблюдения видно, как в темное время суток несколько юношей сняли елочные украшения с одной из общественных елок в центре города и разбили их, ударив об землю.

Сообщение о случившемся попало в правоохранительные органы. Полицейским удалось найти и задержать всех участников инцидента. Ими оказались четверо местных жителей 2004 и 2005 годов рождения. Правоохранители решают вопрос о привлечении молодых людей к административной ответственности.

