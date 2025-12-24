Российский пенсионер напал на соседей с огнеметом и гарпуном

Суд огласил приговор в отношении 67-летнего жителя Владивостока, который напал на соседей с гарпуном и самодельным огнеметом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Пенсионера признали виновным в покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью. Его отправили в колонию строгого режима на семь лет.

Как установил суд, все произошло в июне 2023 года. Председательница СНТ обвинила пенсионера в воровстве электроэнергии. Тогда он вооружился самодельным гранатометом и поджег соседа, а затем схватил гарпун и всадил стрелу в шею председательницы. Мужчина получил обширные термические ожоги, а женщина — проникающее ранение шеи.

Ранее присяжные вынесли ему обвинительный вердикт.

