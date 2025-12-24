Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:41, 24 декабря 2025Силовые структуры

Российский пенсионер напал на соседей с огнеметом и гарпуном

Суд приговорил к 7 годам приморца, напавшего на соседей с огнеметом и гарпуном
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Суд огласил приговор в отношении 67-летнего жителя Владивостока, который напал на соседей с гарпуном и самодельным огнеметом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Пенсионера признали виновным в покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью. Его отправили в колонию строгого режима на семь лет.

Как установил суд, все произошло в июне 2023 года. Председательница СНТ обвинила пенсионера в воровстве электроэнергии. Тогда он вооружился самодельным гранатометом и поджег соседа, а затем схватил гарпун и всадил стрелу в шею председательницы. Мужчина получил обширные термические ожоги, а женщина — проникающее ранение шеи.

Ранее присяжные вынесли ему обвинительный вердикт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На месте гибели генерала Сарварова снова взорвался автомобиль. Двое сотрудников ДПС скончались. Что известно на данный момент?

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    Потери Польши из-за антироссийских санкций оценили

    Российский пенсионер напал на соседей с огнеметом и гарпуном

    Страна БРИКС нарастила поставки кофе в Россию

    Минобороны заявило об одной из самых массированных ночных атак ВСУ на Россию

    На Украине пожаловались на резкое сокращение помощи со стороны США

    Названы преимущества самого дешевого iPhone 17

    Девушка опозорилась в родительском туалете после операции на мозге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok