Российский губернатор связал распространение сообщений о минировании школ с одним явлением

Гладков: В белгородские учреждения начали поступать звонки с ложными сообщениями

В социальные учреждения Белгородской области начали поступать звонки с ложными сообщениями о минировании. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков связал массовое распространение провокационной информации с одним явлением — резким понижением температуры.

До этого Telegram-канал «Белгород № 1» сообщил об эвакуации школы «Алгоритм успеха», центра переливания крови в Белгороде и органов соцзащиты в Старом Осколе из-за сообщений о минировании.

«Сегодня в области резкое понижение температуры. И мы сразу видим агрессию со стороны врага — попытки дестабилизировать ситуацию. Поступают звонки в разные учреждения, начинается распространение ложной провокационной информации», — объяснил Гладков.

Глава региона заверил, что на все вызовы ведомства реагируют оперативно. «У нас везде обеспечивается безопасность. В каждом учреждении есть охрана, системы видеонаблюдения, идет постоянное взаимодействие с МЧС, МВД, ФСБ. И не должно быть никакой суеты и резких необдуманных действий», — написал он.

Ранее в Минобороны сообщили, что число сбитых за сутки над Россией украинских дронов достигло почти 200. В период с 7:00 до 10:00 мск было уничтожено еще 23 беспилотника.