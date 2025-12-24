Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:54, 24 декабря 2025Россия

Российский губернатор связал распространение сообщений о минировании школ с одним явлением

Гладков: В белгородские учреждения начали поступать звонки с ложными сообщениями
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

В социальные учреждения Белгородской области начали поступать звонки с ложными сообщениями о минировании. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков связал массовое распространение провокационной информации с одним явлением — резким понижением температуры.

До этого Telegram-канал «Белгород № 1» сообщил об эвакуации школы «Алгоритм успеха», центра переливания крови в Белгороде и органов соцзащиты в Старом Осколе из-за сообщений о минировании.

«Сегодня в области резкое понижение температуры. И мы сразу видим агрессию со стороны врага — попытки дестабилизировать ситуацию. Поступают звонки в разные учреждения, начинается распространение ложной провокационной информации», — объяснил Гладков.

Глава региона заверил, что на все вызовы ведомства реагируют оперативно. «У нас везде обеспечивается безопасность. В каждом учреждении есть охрана, системы видеонаблюдения, идет постоянное взаимодействие с МЧС, МВД, ФСБ. И не должно быть никакой суеты и резких необдуманных действий», — написал он.

Ранее в Минобороны сообщили, что число сбитых за сутки над Россией украинских дронов достигло почти 200. В период с 7:00 до 10:00 мск было уничтожено еще 23 беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Семья погибшего участника СВО вскрыла цинковый гроб и нашла тело другого бойца

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Зеленский озвучил все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине

    Вывоз зерна из России ограничили квотами

    Россиянам запретят въезжать в страну бывшего СССР без загранпаспорта

    Невеста Лепса описала первый поцелуй с 63-летним певцом

    Власти американского города предупредили жителей о туалетных крысах

    Раскрыты ключевые угрозы дипфейков в дипломатии

    Суд в Москве запретил объявления о продаже шиншилл

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok