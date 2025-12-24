Реклама

Силовые структуры
09:03, 24 декабря 2025Силовые структуры

Следователи раскрыли данные о подрывнике полицейских в Москве

СК: Неизвестный привел в действие СВУ при задержании в Москве, он погиб
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Самодельное взрывное устройство (СВУ) на Елецкой улице в Москве привел в действие неизвестный, которого шли задерживать сотрудники ДПС. Он не выжил. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, все произошло в ночь на 24 декабря. Двое полицейских заметили подозрительное лицо у служебного автомобиля и подошли ближе для его задержания. В этот момент произошел взрыв. Его жертвами стали трое человек, в том числе и подрывник.

Возбуждено уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что число жертв взрыва на Елецкой улице в Москве увеличилось до трех.

