Собянин раскрыл подробности о летевших на Москву беспилотниках

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram.
В 15:39 по московскому времени стало известно о попытке атаковать Москву двумя беспилотниками. Спустя час Собянин сообщил, что на подлете к столице сбили еще один дрон.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пояснил мэр города.
Ранее сообщалось, что общее число сбитых за сутки над Россией беспилотных летательных аппаратов с учетом ночного и утреннего налета достигло 226.