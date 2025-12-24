Собянин раскрыл подробности о летевших на Москву беспилотниках

Собянин сообщил, что ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram.

В 15:39 по московскому времени стало известно о попытке атаковать Москву двумя беспилотниками. Спустя час Собянин сообщил, что на подлете к столице сбили еще один дрон.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пояснил мэр города.

Ранее сообщалось, что общее число сбитых за сутки над Россией беспилотных летательных аппаратов с учетом ночного и утреннего налета достигло 226.