16:45, 24 декабря 2025Россия

Собянин раскрыл подробности о летевших на Москву беспилотниках

Собянин сообщил, что ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram.

В 15:39 по московскому времени стало известно о попытке атаковать Москву двумя беспилотниками. Спустя час Собянин сообщил, что на подлете к столице сбили еще один дрон.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пояснил мэр города.

Ранее сообщалось, что общее число сбитых за сутки над Россией беспилотных летательных аппаратов с учетом ночного и утреннего налета достигло 226.

