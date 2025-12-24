Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:17, 24 декабря 2025Россия

Специалисты с собаками обследовали место взрыва на юге Москвы

Shot: Специалисты с собаками обследовали место взрыва на юге Москвы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Специалисты с собаками обследовали место взрыва, произошедшего на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что специалисты занимались поиском заложенных самодельных взрывных устройств.

Взрыв прогремел на месте, где взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. Местные жители сообщили, что слышали минимум два громких звука.

По предварительным данным, двое сотрудников ДПС погибли после взрыва самодельного взрывного устройства. Также сообщалось, что пострадавших увезли с места происшествия на скорой помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На месте гибели генерала Сарварова снова взорвался автомобиль. Двое сотрудников ДПС скончались. Что известно на данный момент?

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    МИД России назвало имя нового посла по особым поручениям

    Бойцы ВСУ пожаловались на невозможность скрыться от ударов ВС России

    На Западе уличили Зеленского в одном действии после коррупционного скандала

    Эстонцы начали скупать горошек и майонез на фоне слухов о запрете оливье

    В МИД России назвали условие справедливых выборов на Украине

    Иностранные компании захотели вернуться в Россию

    Специалисты с собаками обследовали место взрыва на юге Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok