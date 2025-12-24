Специалисты с собаками обследовали место взрыва на юге Москвы

Специалисты с собаками обследовали место взрыва, произошедшего на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что специалисты занимались поиском заложенных самодельных взрывных устройств.

Взрыв прогремел на месте, где взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. Местные жители сообщили, что слышали минимум два громких звука.

По предварительным данным, двое сотрудников ДПС погибли после взрыва самодельного взрывного устройства. Также сообщалось, что пострадавших увезли с места происшествия на скорой помощи.