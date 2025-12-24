Uma2rman остались без новогодних заказов

Группа Uma2rman потеряла заказы на новогодние праздники из-за высокой стоимости

Группа Uma2rman потеряла заказы на выступления в период новогодних праздников из-за высокой стоимости. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, братья Кристовские подняли гонорар за частные выступления с трех до четырех миллионов рублей. После этого многие заказчики не захотели нанимать артистов: у коллектива почти нет выступлений на декабрь и январь. В итоге музыканты приняли решение сделать скидку в полмиллиона рублей, теперь они готовы провести 45 минут на сцене за 3,5 миллиона рублей.

Также сообщается, что в райдере Uma2rman прописаны перелет бизнес-классом, номера «люкс» для самих артистов и восемь стандартных номеров и эконом-класс для участников команды. В гримерке должно стоять масло, молоко, сгущенка, газировка, энергетик, элитный алкоголь, вегетарианские оливье и греческий салат.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео из Санкт-Петербурга под кавер-версию песни «Дождись» в исполнении группы Uma2rman.