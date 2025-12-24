Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:12, 24 декабря 2025Мир

В ЕС допустили контроль США над Гренландией без единого выстрела

Евродепутат Вистисен: США могут контролировать Гренландию без единого выстрела
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

США могли установить контроль над Гренландией «без единого выстрела» путем инвестиций и экономической зависимости. Такое мнение выразил депутат Европейского парламента (ЕП) от Датской народной партии Андерс Вистисен, его слова приводит Politico.

«США — сильнейшая военная держава в мире, и Дания не может защитить Гренландию в одиночку. Но любой военный захват был бы политическим самоустранением для Вашингтона. Что наиболее важно — им это не нужно. США могут получить контроль над Гренландией, не сделав ни единого выстрела — за счет инвестиций, экономической зависимости и реалий политики безопасности», — заявил евродепутат.

По словам Вистисена, заявления американского лидера Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США могут быть не более чем «театральным громом», однако отметил, что «наивность Европы в этом вопросе может сделать их по-настоящему опасными». Он предупредил, что неосторожные разговоры о независимости Гренландии рискуют превратить остров в «арктический Пуэрто-Рико».

Политик резюмировал, что Трамп получит контроль над Гренландией только в том случае, если европейцы «сами передадут ему ключи».

22 декабря назначенный спецпосланником США по Гренландии губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что на новом посту постарается присоединить остров к Соединенным Штатам.

Его слова вызвали резкую критику со стороны главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский озвучил все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Москвичам предсказали яму

    Россиянам дали совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа

    В России дети вступились за уволенного директора школы

    Гоблин высказался о «массовом озверении» россиян из-за Долиной

    Российская биржа назвала свое сообщение ошибочным

    Москвичам придется тратить больше денег на красоту

    В ЕС допустили контроль США над Гренландией без единого выстрела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok