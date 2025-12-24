В ЕС допустили контроль США над Гренландией без единого выстрела

Евродепутат Вистисен: США могут контролировать Гренландию без единого выстрела

США могли установить контроль над Гренландией «без единого выстрела» путем инвестиций и экономической зависимости. Такое мнение выразил депутат Европейского парламента (ЕП) от Датской народной партии Андерс Вистисен, его слова приводит Politico.

«США — сильнейшая военная держава в мире, и Дания не может защитить Гренландию в одиночку. Но любой военный захват был бы политическим самоустранением для Вашингтона. Что наиболее важно — им это не нужно. США могут получить контроль над Гренландией, не сделав ни единого выстрела — за счет инвестиций, экономической зависимости и реалий политики безопасности», — заявил евродепутат.

По словам Вистисена, заявления американского лидера Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США могут быть не более чем «театральным громом», однако отметил, что «наивность Европы в этом вопросе может сделать их по-настоящему опасными». Он предупредил, что неосторожные разговоры о независимости Гренландии рискуют превратить остров в «арктический Пуэрто-Рико».

Политик резюмировал, что Трамп получит контроль над Гренландией только в том случае, если европейцы «сами передадут ему ключи».

22 декабря назначенный спецпосланником США по Гренландии губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что на новом посту постарается присоединить остров к Соединенным Штатам.

Его слова вызвали резкую критику со стороны главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена.