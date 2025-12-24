В Минобороны сообщили об ударе по объектам на Украине

Минобороны: Российские войска ударили по военным предприятиям на Украине

Российские войска ударили по предприятиям военной промышленности и объектам инфраструктуры на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, поражение было нанесено объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Сообщается, что атака была совершена с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Кроме того, за минувшие сутки российские военные сбили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 335 беспилотников ВСУ.

Ранее сообщалось, что Российская армия взяла под контроль Заречное в Запорожской области. Поселок заняли подразделения группировки войск «Восток».

