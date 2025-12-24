В России отреагировали на озвученные Зеленским пункты плана по урегулированию конфликта

Депутат Чепа: Пункты Зеленского по урегулированию еще требуют корректировки

Озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским 20 пунктов плана по урегулированию конфликта на Украине еще требуют корректировки, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что это надо сравнивать с тем, что было. Мы будем корректировать это еще, я так понимаю. Это промежуточный вид соглашения. Он же не развернутый, а в общем виде. Я думаю, что в развернутом виде немножко может быть другой смысл по разным пунктам. Но это требует, на мой взгляд, еще определенной корректировки», — отреагировал Чепа.

Ранее Зеленский раскрыл все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в США. Всего украинский лидер назвал 20 пунктов. В их числе — предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждающей принцип коллективной обороны; соглашение Москвы и Киева о ненападении; увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мирное время до 800 тысяч человек; обмен пленными в формате «все на всех»; проведение выборов на Украине.

Также, по плану Зеленского, Украина должна стать членом ЕС; будет создан пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях; будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления, цель — привлечение 800 миллиардов долларов; Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США; а также безъядерный статус Украины.

При этом украинский лидер отмечает, что часть пунктов все еще остаются проблемными. В первую очередь речь идет о территориальном вопросе и об управлении Запорожской атомной электростанцией.