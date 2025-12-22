«Донбасс будет потерян». Вэнс заявил, что в Киеве понимают неизбежность полной утраты региона. Этого добивается Россия

Вэнс: Киев признает, что неизбежно утратит контроль над всей территорией ДНР

На Украине понимают неизбежность полной утраты Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отметил, что этого и добивается Россия.

«Донецк будет потерян, но не сейчас, а со временем. Это может произойти через 12 месяцев, а может и позже», — сказал американский политик, его слова передает издание «Страна». Однако, по его мнению, этот территориальный вопрос остается серьезным тормозом переговоров.

Вэнс заявил об обсуждении на переговорах контроля над ЗАЭС

Еще одним «камнем преткновения» оказался контроль над ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция). Как пишут РИА Новости, Вэнс объявил, что на переговорах по Украине обсуждается вопрос совместного контроля над Запорожской АЭС.

Между тем вице-президент США отметил произошедший в переговорах прорыв: теперь стороны начали говорить открыто. Но это не позволяет спрогнозировать приближение к мирному урегулированию. «Есть хороший шанс, что да, и есть хороший шанс, что нет», — сказал он.

Зеленский назвал ДНР и ЗАЭС чувствительными темами переговоров

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в настоящее время остается три чувствительные темы переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В частности, остается актуальным вопрос по ДНР и ЗАЭС. Кроме того, он заявил, что на повестке стоят и финансовые вопросы.

президент Украины Владимир Зеленский Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

После он также отметил, что Украина и США еще не решили вопросы по Донбассу и находятся в поисках компромисса. При этом украинский лидер допустил отвод войск из Донбасса, если Россия тоже так поступит. «Возможное отведение войск должно быть зеркальным — Украина отходит столько же, сколько Россия. Свободная экономическая зона — там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск», — сказал он.

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В России спрогнозировали срок перехода под контроль России всей территории ДНР

«В течение полугода-года освободим ДНР целиком и будем дальше освобождать другие российские регионы от украинских войск», — предположил военный эксперт Алексей Живов. Он уточнил, что до полного освобождения четырех новых регионов ничего не закончится.

На Украине постоянно растет число граждан, готовых признать новые регионы РФ, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России. «Признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы уже свыше половины украинцев», — указали там.