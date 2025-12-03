Рубио назвал ключевой пункт спора в мирном плане по Украине. Какие прогнозы о завершении конфликта делают в США?

Рубио: 20 % территорий ДНР под контролем Украины стали ключевым предметом спора

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио дал интервью телеканалу Fox News, в котором назвал ключевой пункт, создающий споры вокруг мирного плана по Украине. По его словам, камнем преткновения стали оставшиеся под контролем Киева 20 процентов территорий Донецкой народной республики (ДНР).

То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20 процентов Донецкой области. Мы пытались выяснить, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее Марко Рубио Госсекретарь США

По словам Рубио, в своем стремлении разобраться в этом вопросе США достигли некоторого прогресса, однако данных о разрешении этого спора он не привел.

Рубио назвал ответственные за завершение конфликта на Украине страны

Соединенные Штаты продолжают работу над урегулированием кризиса, но решение о его завершении будут принимать лишь две страны — Россия и Украина, подчеркнул американский госсекретарь.

В конце концов решать им. Если они решат, что не хотят завершать войну, то она продолжится. Но мы попробуем положить ей конец Марко Рубио Госсекретарь США

По его словам, Вашингтон выступает посредником и стремится понять, возможно ли преодолеть разногласия между сторонами конфликта. Для этого США ведут переговоры и с Москвой, и с Киевом. Он добавил, что некоторые «нерациональные люди» полагают, что важно вести диалог только с Украиной, но Рубио считает, что невозможно прекратить боевые действия, игнорируя одну сторону конфликта.

По прогнозам США, Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за три года, подчеркнул американский госсекретарь. Он отметил, что цель все еще не достигнута, но все может измениться.

Рубио добавил, что последние шаги в этом процессе видятся самыми трудными, при этом «соглашение должно быть достигнуто скоро». Кроме того, Вашингтон взвешивает ситуацию — стоит ли продолжать играть роль посредника в урегулировании конфликта или же сосредоточиться на прочих важных вопросах.

Неограниченная поддержка Киева со стороны США должна закончиться

Говоря о продолжении неограниченной поддержки Украины со стороны Вашингтона, Рубио объявил официальную позицию США по этому вопросу: страна не считает реалистичным такой подход.

По его словам, многие считают, что американская политика должна состоять исключительно в продолжении неограниченного финансирования Киева до того момента, пока не закончится конфликт.

Это не является реальностью и этого не будет. Нельзя оказывать поддержку в таких объемах и масштабах Марко Рубио Госсекретарь США

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона больше не участвует финансово в конфликте на Украине. Он напомнил, что его предшественник Джо Байден «раздал 350 миллиардов долларов, как конфетки», что является огромной суммой денег. Действующая администрация работает иначе: продает технику и боеприпасы НАТО, а европейские страны платят за них 100 процентов цены и затем «делают с ними что хотят».

Марко Рубио также высказался о том, что существует миллион различных вещей в мире, решением которых следует заниматься Соединенным Штатам вместо попыток урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что американские власти не считают украинский кризис войной США.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп собирается выступить с объявлением 3 декабря в 22.30 по московскому времени. При этом тема его речи пока не раскрывается.

Анонс выступления главы Белого дома был выпущен спустя некоторое время после завершения переговоров президента России Владимира Путина, спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Кремле. Политики, среди прочего, обсуждали мир на Украине.