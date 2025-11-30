Политолог Минченко: СВО продлится год после начала переговоров по Украине

После начала переговоров по урегулированию украинского конфликта специальная военная операция (СВО), вероятно, продлится еще минимум год. Такое предположение сделал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Всегда есть шанс появления черного или белого лебедя, все может кардинально измениться в любой момент. Но пока еще есть запас у обеих сторон, чтобы продолжать конфликт», — подчеркнул политолог.

Минченко прокомментировал начало обсуждений мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и отметил, что на данный момент Киев рассматривает заморозку боевых действий лишь как временную меру. По его мнению, Москве необходимо достичь мирного соглашения, которое будет гарантировать стране стабильность и прекращение конфликтов в будущем.

«Россия — великая военная держава, а с дипломатией и фиксацией результатов у нас получается "не очень"», — отметил эксперт.

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

На Западе высказали мнение о сроках завершения СВО

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович же ранее выразил мнение, что конфликт на Украине близится к завершению.

Эксперт, комментируя запланированную на 30 ноября встречу делегаций Украины и США, заявил, что конфликт подходит к концу. «Вероятно, украинская сторона во время этого визита выдвинет последнее предложение перед тем, как США и Россия окончательно согласуют договоренности по Украине на следующей неделе», — написал аналитик.

Кроме того, он считает, что участие европейских стран на этом этапе переговоров будет минимальным. «Единственным европейским голосом на переговорах будет голос премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — спрогнозировал Кошкович.

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Накануне украинская делегация вылетела в США для проведения мирных переговоров

Днем 29 ноября сообщалось, что украинская делегация под руководством секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова уже направилась в США для проведения мирных переговоров. Об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что перед новым составом делегации стоит четкая задача — оперативно и содержательно готовить определение шагов по окончанию конфликта. «Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой, и мы рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах», — говорится в сообщении Зеленского.

Ранее украинскую делегацию на мирных переговорах представлял бывший глава офиса президента страны Андрей Ермак. На фоне масштабного коррупционного скандала он был вынужден уйти в отставку.

Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» перед работой по позициям ВСУ на запорожском направлении Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Кремле рассказали об обсуждении мирного плана Трампа с США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что российская сторона получает некоторые предложения, которые согласуются в рамках обсуждения разработанного администрацией президента США Дональда Трампа мирного плана по Украине.

«Мы получаем какие-то моменты, которые они согласовывают», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в Москве ожидают большей ясности по согласованным пунктам к предстоящим переговорам с американской делегацией. При этом он добавил, что значительная часть публикаций в СМИ вокруг мирного плана США носит спекулятивный характер. «Сейчас пишут очень много всего, в основном это не соответствует действительности, много пересудов», — подчеркнул пресс-секретарь.

Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, заявлял, что с Россией никто не вел конкретных переговоров по мирному плану США, однако Москва знакома с американским проектом урегулирования конфликта.

Путин заявил о готовности России к мирным переговорам

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова к мирным переговорам и решению проблем на Украине мирным путем.

По словам главы государства, динамика СВО ведет к достижению целей вооруженным путем.

«Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», — пояснил он.

Президент России добавил, что Москва готова проявить некоторую гибкость, о чем говорилось во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.