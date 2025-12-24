Реклама

11:24, 24 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о причастности Украины к подрыву полицейских в Москве

Депутат Колесник допустил причастность Украины к подрыву полицейских в Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил причастность Украины к подрыву полицейских в Москве. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Нам объявлена террористическая война Украиной. Давно уже объявлена. На войне без потерь не бывает, к сожалению. Многие вещи наши спецслужбы купируют, и ничего не происходит, но мы просто об этом не знаем. Самое главное — не проявлять панику», — заявил Колесник.

Ребят жалко. Соболезнования их семьям. Но, к сожалению, Украина с помощью своих западных партнеров пытается все-таки нас запугать. Но [нас] не запугать

Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Депутат добавил, что Москва ответит на действия Киева, а все причастные понесут наказание.

«Самое главное — не поддаваться панике. Они только этого и ждут», — заключил он.

Взрыв на Елецкой улице в Москве произошел в ночь на среду, 24 декабря. Двое инспекторов ДПС заметили подозрительного мужчину около служебного автомобиля и подошли к нему. По предварительной информации, мужчина привел взрывное устройство в действие.

Возбуждено уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

