В России признали нежелательной компанию из Нидерландов

Генпрокуратура признала нежелательной организацию Stichting B4Ukraine Foundation

Генеральная прокуратура признала нежелательной организацию Stichting B4Ukraine Foundation из Нидерландов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным ведомства, деятельность компании сосредоточена на мониторинге экспорта российской нефти и газа для усиления санкций и ограничения доступа к мировому рынку. Они отслеживали организации, которые остались на российском рынке после начала специальной военной операции.

Организация также реализует программы и проекты по дискредитации руководства России. Участники фонда проводят информационные и расследовательские кампании для усиления санкционного давления, взаимодействуют с нежелательными в РФ организациями.

Ранее сообщалось, что в России запретили деятельность трех польских компаний.