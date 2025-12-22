ГП запретила деятельность трех польских организаций

Генеральная прокуратура (ГП) запретила деятельность трех польских организаций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным ведомства, в ходе проверок было установлено, что организации Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolnosc i Demokracja и Fundacja im. Stefana Batorego продвигают враждебную политику в отношении России, работая под контролем польских властей, Совета Европы и структур НАТО.

Они занимаются разработкой стратегий по военному и экономическому сдерживаю развития РФ, а также расширением санкций и ведением информационной войны. У них реализуются проекты и программы, направленные на помощь киевскому режиму, искажается история Второй мировой войны и роли Советского Союза в устройстве Европы в послевоенное время.

Фонды активно сотрудничают с радикальной оппозицией, иностранными агентами и нежелательными организациями.

