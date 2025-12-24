В России резко выросли сроки потребкредитов

НБКИ: Средний срок потребкредитов в России вырос на 25,8 процента в ноябре

В ноябре 2025 года средний срок выданных в России потребительских кредитов увеличился на 25,8 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и достиг 2,3 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В месячном выражении показатель вырос на 1,9 процента. При этом до пикового значения, которое было зафиксировано в августе (3 года), ноябрьский результат сильно не дотянул, уточнили аналитики. Осенью средний срок потребкредитов устойчиво снижался, пояснили эксперты.

Среди регионов наибольший показатель был отмечен в Санкт-Петербурге. Там средний срок потребкредитов в последний месяц осени составил 2,65 года. В топ-3 также попали Новосибирская область (2,57 года) и Татарстан (2,53 года). В Москве показатель составил 2,46 года, резюмировали аналитики.

В последнее время все большему числу россиян стало труднее оформить кредиты, отмечали в НБКИ. В разгар осени доля отказов банков в предоставлении различного рода займов (потребкредиты, пос-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) достигла почти 82 процентов.

На подобную динамику повлиял ряд факторов, включая ужесточение регулирования со стороны руководства Центробанка (ЦБ) и высокие рыночные ставки, которые стали следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора. В сложившихся реалиях, утверждают в ВТБ, ожидать полноценного кредитного ренессанса в обозримом будущем не стоит.