20:49, 24 декабря 2025

Зеленский сделал шаг на пути к компромиссу с Россией

WP: Зеленский сделал первый шаг на пути к компромиссу с РФ
Фото: Stephanie Lecocq, Pool Photo via AP

Президент Украины Владимир Зеленский сделал шаг на пути к компромиссу с Россией. Об этом пишет The Washington Post.

В публикации говорится, что Зеленский представил прессе новую версию мирного плана. Отмечается, что эти предложения знаменуют собой первый шаг Зеленского к какому-либо компромиссу по вопросу территории.

Украинский лидер в своем мирном плане из 20 пунктов показал, что готов вывести войска из Донбасса.

Среди пунктов в документе Зеленского было: предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждающей принцип коллективной обороны; соглашение Москвы и Киева о ненападении и другое.

