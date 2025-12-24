Зеленский сделал шаг на пути к компромиссу с Россией

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Президент Украины Владимир Зеленский сделал шаг на пути к компромиссу с Россией. Об этом пишет The Washington Post.

В публикации говорится, что Зеленский представил прессе новую версию мирного плана. Отмечается, что эти предложения знаменуют собой первый шаг Зеленского к какому-либо компромиссу по вопросу территории.

Украинский лидер в своем мирном плане из 20 пунктов показал, что готов вывести войска из Донбасса.

Среди пунктов в документе Зеленского было: предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждающей принцип коллективной обороны; соглашение Москвы и Киева о ненападении и другое.

