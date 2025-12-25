18-летний футболист «Барселоны» назвал самую ценную вещь дома

Футболист «Барселоны» Ямаль назвал мяч самой ценной вещью дома

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль назвал самую ценную вещь дома. Его слова приводит Daily Mail.

18-летний футболист заявил, что это мяч, которым он забил решающий гол в ворота сборной Франции в полуфинале чемпионата Европы 2024 года.

Испания победила французов со счетом 2:1 благодаря голам Ямаля и Дани Ольмо. В финале испанцы обыграли Англию и завоевали титул чемпионов Европы.

10 декабря Ямаль побил рекорд французского форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе по количеству голевых действий в матчах Лиги чемпионов среди игроков младше 19 лет. Испанец отдал голевую передачу в игре шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Айнтрахта».