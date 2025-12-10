Реклама

11:10, 10 декабря 2025Спорт

Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Ямаль побил рекорд результативность Мбаппе в ЛЧ для игроков младше 19 лет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль побил рекорд французского форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе по количеству голевых действий в матчах Лиги чемпионов среди игроков младше 19 лет. Об этом сообщает «Чемпионат».

В ночь на среду, 10 декабря, испанец отдал голевую передачу в игре шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (2:1). Теперь в его активе 7 голов и 7 результативных передач во встречах турнира.

Ямаль превзошел Мбаппе. У француза к 19 годам было 10 голов и 3 передачи в Лиге чемпионов.

В октябре британская букмекерская контора Bet365 назвала фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» по итогам следующего года. Первое место поделили Ямаль и Мбаппе, их успех оценивается одинаковым коэффициентом 4,00.

