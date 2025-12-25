Адвокат Долиной прислала Лурье мировое соглашение

Свириденко: Долина хочет остаться в квартире до 10 января и с уступками от Лурье

Адвокат певицы Ларисы Долиной прислала мировое соглашение Полине Лурье, в котором артистка заявляет о своем желании остаться в квартире до 10 января и просит отозвать финансовые претензии к ней. Об этом РИА Новости рассказала адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье.

Она указала, что в мировом соглашении стороны, как правило, идут друг другу навстречу, а Долина просит от Лурье уступок, ничего не предлагая взамен. Свириденко пояснила, что получила его после того, как певица просила остаться в квартире до 1 марта, но Лурье ей отказала.

В мировом соглашении Долина предлагает остаться в квартире в Хамовниках до 10 января 2026 года, а Лурье отказывается от связанных с этим финансовых претензий и не требует компенсировать ей уплаченные ею имущественные налоги за 2024 и 2025 год за квартиру, судебные расходы.

Лурье заплатила более ста тысяч рублей имущественного налога на купленную у Долиной квартиру, но даже не смогла в нее вселиться.

25 декабря Мосгорсуд рассмотрит иск Полины Лурье о принудительном выселении певицы. Заседание назначено на 16:00 по московскому времени.