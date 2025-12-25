Адвокат Лурье сделала заявление о выселении Долиной из квартиры

Свириденко: Долина должна незамедлительно выселиться из квартиры Лурье

Певица Лариса Долина должна незамедлительно выехать из бывшей своей квартиры. Об этом заявила по итогам слушаний в Мосгорсуде адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье, которая купила у артистки жилье, передает корреспондент «Ленты.ру».

На выселение Долиной дается пять дней. В противном случае приставы вынесут вещи певицы даже в ее отсутствие и передадут их на ответственное хранение, уточняет ТАСС.

Принудительное выселение также подразумевает отключение коммуникаций и опечатывание квартиры. Долина должна подписать акт приема-передачи недвижимости.

Певица просила остаться в квартире до 1 марта, так как не успевает собрать вещи, однако Лурье не согласна на такую отсрочку.