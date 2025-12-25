Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:32, 25 декабря 2025Силовые структуры

Адвокат Лурье сделала заявление о выселении Долиной из квартиры

Свириденко: Долина должна незамедлительно выселиться из квартиры Лурье
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Светлана Свириденко

Светлана Свириденко. Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина должна незамедлительно выехать из бывшей своей квартиры. Об этом заявила по итогам слушаний в Мосгорсуде адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье, которая купила у артистки жилье, передает корреспондент «Ленты.ру».

На выселение Долиной дается пять дней. В противном случае приставы вынесут вещи певицы даже в ее отсутствие и передадут их на ответственное хранение, уточняет ТАСС.

Принудительное выселение также подразумевает отключение коммуникаций и опечатывание квартиры. Долина должна подписать акт приема-передачи недвижимости.

Певица просила остаться в квартире до 1 марта, так как не успевает собрать вещи, однако Лурье не согласна на такую отсрочку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта главная проблема боев за Купянск

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Появился рецепт необычного блюда с пиров Ивана Грозного

    Коровы затоптали пожилую женщину

    Названа неожиданная связь витаминов с риском развития рака

    Карди Би похвасталась редкой сумкой за девять миллионов рублей

    «Почта России» приостановила наземную доставку в некоторые страны

    Россияне массово устремятся в начале 2026 года в одну страну Азии

    Российский алмазодобытчик нашел кристаллы в виде елочных игрушек

    Лидеру «Левого фронта» Удальцову дали срок за оправдание терроризма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok